Фото: Генштаб ЗСУ

Мешканець Миколаєва збирав розвіддані для ворога про дислокацію ЗСУ, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 2023 року 42-річний чоловік збирав та поширював через створений росіянами Telegram-канал інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаєва.

Як відомо, розвіддані він передавав у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат. Крім того, чоловік у месенджері поширював матеріали на підтримку Росії та виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Наразі чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, за поширення інформації про розташування ЗСУ, засуджено до восьми років позбавлення волі 42-річного мешканця Южноукраїнська Миколаївської області.

Раніше також повідомлялось, що у Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширення інформації про рух ЗСУ містом, також він виправдовував російську збройну агресію.