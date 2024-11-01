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Колишню доцентку одного з вишів Херсону судитимуть за підозрою у колабораціонізмі

Судитимуть колишню доцентку Херсонського вишу за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратураСудитимуть колишню доцентку Херсонського вишу за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 42-річна жінка влітку 2022 року обійняла посаду «завідувача» одного з факультетів захопленого росіянами Херсонського національного технічного університету.

На псевдопосаді вона забезпечувала організацію освітнього процесу за стандартами РФ та викладала дисципліни російською мовою, зазначають правоохоронці.

Після евакуації закладу з Херсона до Генічеська, жінка продовжила викладати. Також вона брала участь у масових заходах, які організовувались у підтримку РФ. За «віданність» отримала подяку «за особый вклад в развитие молодежной политики и спорта Херсонской области и за реализацию проектов в Геническе и Крыму» від окупаційного органу влади — так званого «Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области».

Нагадаємо, двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

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