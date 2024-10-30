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Двох мешканок Херсону підозрюють в колабораціонізмі

Інфографіка пресслужби Херсонської обласної прокуратуриІнфографіка пресслужби Херсонської обласної прокуратури

Двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

Про це інформує пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 56- та 52-річна підозрювані, у вересні 2022 року прийняли пропозицію окупаційного керівництва та доєдналися до складу так званих «дільничних виборчих комісій». Вони діяли на території сіл Бургунка Бериславського району та Микільське Херсонського району та готували проведення псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії. 

В прокуратурі зазначили, що жінки видавали бюлетені для голосування, перевіряли людей згідно списків та агітували. 

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Крім того, правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Раніше повідомлялось, що Снігурівський районний суд дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».

Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи. 

 

 

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