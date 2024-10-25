Проводила незаконний референдум в Херсоні: місцеву жительку підозрюють у колабораційній діяльності
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- Даріна Мельничук
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16:55, 25 жовтня, 2024
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Правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що підозрювану в вересні 2022 року призначили на посаду «представника дільничної виборчої комісії», що діяла на території Суворовського району Херсона.
«Жінка готувала проведення незаконного референдуму про приєднання регіону до РФ. Вона приймала «виборців» у приміщенні, де облаштували дільницю, видавала бюлетені для голосування та перевіряла людей відповідно списків», — йдеться у повідомленні.
Херсонська обласна прокуратура повідомила жінці про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 2 статті 28, та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі вона знаходиться під вартою.
Нагадаємо, у Білозерці Херсонської області місцева жителька виправдовувала тимчасову окупацію частини України та висловлювала прихильність до РФ.
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