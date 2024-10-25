Проводила незаконний референдум в Херсоні: місцеву жительку підозрюють у колабораційній діяльності

Жительку Херсона підозрюють у колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювану в вересні 2022 року призначили на посаду «представника дільничної виборчої комісії», що діяла на території Суворовського району Херсона.

«Жінка готувала проведення незаконного референдуму про приєднання регіону до РФ. Вона приймала «виборців» у приміщенні, де облаштували дільницю, видавала бюлетені для голосування та перевіряла людей відповідно списків», — йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила жінці про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 2 статті 28, та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі вона знаходиться під вартою.

Нагадаємо, у Білозерці Херсонської області місцева жителька виправдовувала тимчасову окупацію частини України та висловлювала прихильність до РФ.