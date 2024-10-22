Виправдовувала збройну агресію РФ проти України: на Херсонщині підозрюється місцева жителька

На Херсонщині підозрюється жінка за виправдовування збройної агресії РФ проти України. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Білозерці Херсонської області місцева жителька виправдовувала тимчасову окупацію частини України та висловлювала прихильність до РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювана у серпні 2022 року, перебуваючи в окупованій Білозерці, взяла участь у святкуванні «дня прапора Росії», який відзначали на центральній площі.

«Під час заходу жінка дала інтерв’ю підконтрольним окупаційній владі журналістам, у якому виправдовувала та визнавала правомірною тимчасову окупацію частини України, висловлювала прихильність до країни-агресора», — додали у повідомленні.

Олешківська окружна прокуратура повідомила жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, що передбачає частина 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні місцевий житель агітував підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднати її до РФ.