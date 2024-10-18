Агітував голосувати за приєднання Херсонщини до складу РФ: підозрюється місцевий житель
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- Даріна Мельничук
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20:28, 18 жовтня, 2024
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У Херсоні місцевий житель агітував підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднати її до РФ.
Про це повідомляє Херсонська прокуратура.
За даними слідства, 29-річний підозрюваний у вересні 2022 року добровільно став «членом дільничної виборчої комісії», яка була створена російською владою на території Дніпровського району Херсона.
«Підозрюваний приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків і видавав бюлетені. Також він агітував жителів Херсона брати участь у «волевиявленні» та підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднання її до РФ», — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Херсонська обласна прокуратура повідомила чоловіку про підозру в колабораційній діяльності, за частиною 2 статті 28 та частини 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.
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