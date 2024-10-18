  • пʼятниця

    18 жовтня, 2024

  • 7.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 7.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Агітував голосувати за приєднання Херсонщини до складу РФ: підозрюється місцевий житель

У Херсоні підозрюється місцевий житель за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні підозрюється місцевий житель за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні місцевий житель агітував підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднати її до РФ.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура.

За даними слідства, 29-річний підозрюваний у вересні 2022 року добровільно став «членом дільничної виборчої комісії», яка була створена російською владою на території Дніпровського району Херсона.

«Підозрюваний приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків і видавав бюлетені. Також він агітував жителів Херсона брати участь у «волевиявленні» та підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднання її до РФ», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Херсонська обласна прокуратура повідомила чоловіку про підозру в колабораційній діяльності, за частиною 2 статті 28 та частини 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни обстріляли СТО, автомобілі та будинки на Херсонщині: шість поранених
Впроваджував стандарти освіти РФ під час окупації: мешканця Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Обстріл Херсонщини: поранені троє людей, пошкоджені будинки, газопровід та авто

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсонщина

Обстріл Херсонщини: поранені троє людей, пошкоджені будинки, газопровід та авто
Впроваджував стандарти освіти РФ під час окупації: мешканця Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Росіяни обстріляли СТО, автомобілі та будинки на Херсонщині: шість поранених

«Сюди прийде Росія, а від України лишиться жменька землі»: запис розмови голови Куцуруба, яка радіє можливій окупації

Аліса Мелік-Адамян

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

У парку Миколаєва знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років