Агітував голосувати за приєднання Херсонщини до складу РФ: підозрюється місцевий житель

У Херсоні підозрюється місцевий житель за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні місцевий житель агітував підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднати її до РФ.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура.

За даними слідства, 29-річний підозрюваний у вересні 2022 року добровільно став «членом дільничної виборчої комісії», яка була створена російською владою на території Дніпровського району Херсона.

«Підозрюваний приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків і видавав бюлетені. Також він агітував жителів Херсона брати участь у «волевиявленні» та підтримати вихід Херсонщини зі складу України й приєднання її до РФ», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Херсонська обласна прокуратура повідомила чоловіку про підозру в колабораційній діяльності, за частиною 2 статті 28 та частини 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.