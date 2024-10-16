Розповсюджувала газети, в яких росіяни виправдовували окупацію: підозрюється жителька Херсона
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
22:00, 16 жовтня, 2024
-
У Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 68-річна жінка працювала на одному із комунальних підприємств Херсона під час російської окупації.
«Маючи проросійську позицію, влітку 2022 року вона отримала від окупаційної адміністрації друковані видання «Надднепрянская правда Издание военно-гражданской администрации Херсонской области» та «Комсомольская правда». Жінка розповсюджувала газети серед співробітників», — йдеться у повідомленні.
У виданнях публікували тексти, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, російських військових у публікаціях називали визволителями, а дії української армії визначалися як тероризм.
Херсонська обласна прокуратура повідомила жительці Херсона про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, що передбачає частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Херсоні подружжя разом зі своєю спільницею організували схему продажу неіснуючих автомобілів, цим самим заволоділи майже 800 тисячами гривень.
Останні новини про: Херсонщина