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Розповсюджувала газети, в яких росіяни виправдовували окупацію: підозрюється жителька Херсона

У Херсоні підозрюють жінку, яка розповсюджувала газети, у яких росіяни виправдовували окупацію. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні підозрюють жінку, яка розповсюджувала проросійські газети. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні місцева жителька розповсюджувала газети та матеріали, в яких росіяни виправдовували окупацію Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 68-річна жінка працювала на одному із комунальних підприємств Херсона під час російської окупації. 

«Маючи проросійську позицію, влітку 2022 року вона отримала від окупаційної адміністрації друковані видання «Надднепрянская правда Издание военно-гражданской администрации Херсонской области» та «Комсомольская правда». Жінка розповсюджувала газети серед співробітників», — йдеться у повідомленні. 

У виданнях публікували тексти, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, російських військових у публікаціях називали визволителями, а дії української армії визначалися як тероризм. 

Херсонська обласна прокуратура повідомила жительці Херсона про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, що передбачає частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні подружжя разом зі своєю спільницею організували схему продажу неіснуючих автомобілів, цим самим заволоділи майже 800 тисячами гривень.

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