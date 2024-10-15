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Продавали неіснуючі автомобілі військовим ЗСУ: підозрюються троє жителів Херсона

У Херсоні підозрюються троє містян, які продавали неіснуючі автомобілі. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні підозрюються троє містян, які продавали неіснуючі автомобілі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні подружжя разом зі своєю спільницею організували схему продажу неіснуючих автомобілів, цим самим заволоділи майже 800 тисячами гривень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що правоохоронці викрили подружжя у березні 2024 року за вчинення шахрайства. Наразі вони виявили іншу незаконну діяльність та встановили їхню спільницю, яка тривалий час перебувала за кордоном і нещодавно повернулася до Херсону.

За даними слідства, підозрювані шляхом обману заволоділи майже 800 тисячами гривень, організувавши схему продажу неіснуючих автомобілів. Вони розміщували оголошення на інтернет-майданчиках про продаж автомобілів. Під виглядом продажу вимагали передоплату, після чого оголошення видалялося, а покупці залишалися без грошей і товару. 

За інформацією правоохоронців, таким чином їм вдалося ошукати щонайменше сімох осіб, серед яких військовослужбовці Збройних сил України.

Херсонська окружна прокуратура повідомила про підозру трьом херсонцям у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, що передбачає частина 2 статті 28 та частини 2 і 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині обвинувачують місцевого жителя, який під час окупації підтримував дії російської влади. Він обійняв посаду «заступника голови громадської ради», створеної при незаконної владі.

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