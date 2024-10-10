Підтримував дії росіян під час окупації: на Херсонщині судитимуть місцевого жителя

На Херсонщині судитимуть місцевого жителя, який підтримував дії росіян під час окупації. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині обвинувачують місцевого жителя, який під час окупації підтримував дії російської влади. Він обійняв посаду «заступника голови громадської ради», створеної при незаконної владі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що на чоловіка поклали обов’язки, пов’язані з формуванням у суспільстві позитивного образу росіян, їхніх дій та рішень.

«Через підконтрольні російські медіа він просував наративи щодо необхідності проведення «референдуму» та входження регіону до складу рф. Це питання він також ініціював перед окупаційною адміністрацією», — йдеться у повідомленні.

Під час публічного заходу, що проходив у Москві для підписання договору про прийняття регіону до складу РФ, підозрюваний давав інтерв’ю російським медіа, в якому підтримав незаконні дії.

Херсонської обласна прокуратура скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом пособництва державі-агресору, що передбачає частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні обвинувачують місцевого жителя, який керував рекламним агентством, що розміщувало антиукраїнську рекламу.