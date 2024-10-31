На Херсонщині правоохоронці оголосили підозру двом місцевим жителям, які працювали на окупантів

На Херсонщині двом місцевим жителям, які співпрацювали з окупаційною владою, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та колабораціонізмі.

Про це інформує пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

У відомстві повідомили, що 62-річного чоловіка підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він у червні 2022 року добровільно обійняв посаду «виконуючого обов'язки головного лікаря» в окупаційній «Обласній лікарні відновного лікування».

Зазначається, що чоловік організовував роботу лікарні, виготовляв печатки з російською символікою, перереєстрував заклад у російській податковій системі та проводив фінансові операції в рублях. Крім того, він заохочував працівників до співпраці з окупантами.

Підозрюють у співпраці з окупантом. Фото: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Підозрюють у співпраці з окупантом. Фото: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Також підозру в колабораціонізмі повідомили жительці Херсона, яка під час окупації обійняла посаду «начальника управління соціальної політики» в окупаційній адміністрації. Жінка виконувала організаційні функції та адаптувала соціальну сферу регіону до російських стандартів.

Досудові розслідування у цих справах тривають.

Нагадаємо, що у Херсоні до 10 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створених «відділах» російської адміністрації під час окупації.

Нагадаємо, двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

Крім того, правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Раніше повідомлялось, що Снігурівський районний суд дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».

Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи.