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Жительку Херсона засудили до 10 років за колабораційну діяльність

У Херсоні засудили до 10 років місцеву мешканку. Фото: Херсонська обласна прокуратураУ Херсоні засудили до 10 років місцеву мешканку. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні до 10 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створених «відділах» російської адміністрації під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у липні 2022 року, засуджена працювала на посаді «завідуючого відділу координації питань демографічної та сімейної політики департаменту молодіжної політики сім’ї та спорту» незаконно створеної адміністрації.

Окрім цього, у серпні жінка змінила посаду, очоливши «юридичний відділ» незаконно створеного «управління капітального будівництва департаменту будівництва та ЖКГ».

«На цих посадах засуджена співпрацювала з представниками влади держави-агресора, займалась добором працівників, організовувала поїздки дітей з Херсонщини у Крим для «відпочинку та оздоровлення». Також брала участь організації та проведенні пропагандистських заходів», — додали у повідомленні. 

Херсонська обласна прокуратура визнала винною жительку регіону у колабораціонізмі, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив їй покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.

Нагадаємо, двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

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