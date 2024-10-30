Мешканка Херсону впровадила в університеті навчання за стандартами окупаційної влади: їй оголосили підозру

Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

Правоохоронці Херсонщини заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності 52-річній жительці Херсона, яка під час окупації співпрацювала з незаконною владою.

Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що улітку 2022 року її призначили на посаду «першого проректора» так званого «Херсонського аграрного університету», де вона організовувала навчальний процес за стандартами окупованої влади.

Заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв повідомив, що фігурантка затвердила правила прийому на навчання, ідентичні до російських, організовувала прийом документів абітурієнтів, займалася підбором науково-педагогічного персоналу та складала навчальні програми, повністю ігноруючи українські державні стандарти.

Крім того, навчання в «університеті» велося російською мовою, а підозрювана особисто викладала дисципліну «Технології переробки молока та молочної продукції» російською. Щоб покращити свої мовні навички, вона ще до початку навчального року пройшла курси російської мови.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили докази, що підтверджують її причетність до злочину.

Зазначається, що перед деокупацією Херсона вона втекла на лівобережжя, однак її заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності за частиною 3 статті 111-1 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років із забороною займати певні посади до десяти років.

Раніше двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

Крім того, правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Раніше повідомлялось, що Снігурівський районний суд дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».

Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи.