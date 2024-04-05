У Корабельному районі Миколаєва прибрали стихійне звалище. Фото: Держекоінспекція

Після листів Держекоінспекції до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та голови адміністрації Корабельного району Олександра Цуканова у районі прибрали стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що у листопаді минулого року державними інспекторами на території Корабельного району Миколаєва, на узбіччі ґрунтової дороги виявлено несанкціоноване місце розміщення відходів — поліетилену, пластику, сухого гілля, скла та будівельних відходів.

Стихійне звалище Корабельному районі. Фото: Держекоінспекція Стихійне звалище Корабельному районі. Фото: Держекоінспекція

«Миколаївському міському голові та Голові адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради були направлені листи щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища з підтверджуючими фотоматеріалами. На теперішній час несанкціоноване сміттєзвалище повністю ліквідовано», — зазначили в екоінспекції.

У Корабельному районі Миколаєва прибрали стихійне звалище. Фото: Держекоінспекція У Корабельному районі Миколаєва прибрали стихійне звалище. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, жителі мікрорайону Сухий фонтан в Центральному районі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.