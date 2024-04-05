Після листів Держекоінспекції до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та голови адміністрації Корабельного району Олександра Цуканова у районі прибрали стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що у листопаді минулого року державними інспекторами на території Корабельного району Миколаєва, на узбіччі ґрунтової дороги виявлено несанкціоноване місце розміщення відходів — поліетилену, пластику, сухого гілля, скла та будівельних відходів.
«Миколаївському міському голові та Голові адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради були направлені листи щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища з підтверджуючими фотоматеріалами. На теперішній час несанкціоноване сміттєзвалище повністю ліквідовано», — зазначили в екоінспекції.
Нагадаємо, жителі мікрорайону Сухий фонтан в Центральному районі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.
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Після листів Держекоінспекції до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та голови адміністрації Корабельного району Олександра Цуканова у районі прибрали стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що у листопаді минулого року державними інспекторами на території Корабельного району Миколаєва, на узбіччі ґрунтової дороги виявлено несанкціоноване місце розміщення відходів — поліетилену, пластику, сухого гілля, скла та будівельних відходів.
«Миколаївському міському голові та Голові адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради були направлені листи щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища з підтверджуючими фотоматеріалами. На теперішній час несанкціоноване сміттєзвалище повністю ліквідовано», — зазначили в екоінспекції.
Нагадаємо, жителі мікрорайону Сухий фонтан в Центральному районі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.