У Волинській бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, в рамках акції «Скажи НІ російській літературі» зібрали партію книг на макулатуру — 417 кілограмів російськомовної літератури.
Про це в коментарі «Суспільному» розповіла директорка бібліотеки Алла Єфремова.
З її слів, читачі приносили художні книжки, журнали тощо і загалом цю партію зібрали менш як за пів року.
Алла Єфремова зазначила, що за майже пів тонни літератури вдалося отримали тисячу гривень, кошти перерахували на збір для 14-ї механізованої бригади.
«Після того, як кожного разу здаємо книжки на макулатуру, люди приносять нові, знаходять у себе на полицях вдома. Вже жителі Луцька знають про акцію», — сказала директорка бібліотеки.
Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці продовжується.
Нагадаємо, минулоріч Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.
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У Волинській бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, в рамках акції «Скажи НІ російській літературі» зібрали партію книг на макулатуру — 417 кілограмів російськомовної літератури.
Про це в коментарі «Суспільному» розповіла директорка бібліотеки Алла Єфремова.
З її слів, читачі приносили художні книжки, журнали тощо і загалом цю партію зібрали менш як за пів року.
Алла Єфремова зазначила, що за майже пів тонни літератури вдалося отримали тисячу гривень, кошти перерахували на збір для 14-ї механізованої бригади.
«Після того, як кожного разу здаємо книжки на макулатуру, люди приносять нові, знаходять у себе на полицях вдома. Вже жителі Луцька знають про акцію», — сказала директорка бібліотеки.
Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці продовжується.
Нагадаємо, минулоріч Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.