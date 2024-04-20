Акція з передачею російської літератури на макулатуру в бібліотеці, Луцьк, квітень 2024 року. Фото: Суспільне Луцьк

У Волинській бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, в рамках акції «Скажи НІ російській літературі» зібрали партію книг на макулатуру — 417 кілограмів російськомовної літератури.

Про це в коментарі «Суспільному» розповіла директорка бібліотеки Алла Єфремова.

З її слів, читачі приносили художні книжки, журнали тощо і загалом цю партію зібрали менш як за пів року.

Алла Єфремова зазначила, що за майже пів тонни літератури вдалося отримали тисячу гривень, кошти перерахували на збір для 14-ї механізованої бригади.

«Після того, як кожного разу здаємо книжки на макулатуру, люди приносять нові, знаходять у себе на полицях вдома. Вже жителі Луцька знають про акцію», — сказала директорка бібліотеки.

Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці продовжується.

Нагадаємо, минулоріч Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.