Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, челендж проходить в рамках акції «Подаруй бібліотеці нову книгу».
Організатори вважають, що зібрані книги сприятимуть зміцненню єдності серед миколаївців та подарують читачам радісний настрій і позитивні емоції, які зараз так необхідні.
Побажання щодо подарованих книг: мова – українська, рік видання – 2021-2023, розраховані на будь-яку вікову аудиторію. Тип видань – художня, публіцистична, науково-пізнавальна, спеціальна, довідкова, енциклопедична література та інше.
До акції запрошують долучитися всіх охочих.
Нагадаємо, що у Миколаївській Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрили «Центр сучасного читання «МАРКО».
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Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, челендж проходить в рамках акції «Подаруй бібліотеці нову книгу».
Організатори вважають, що зібрані книги сприятимуть зміцненню єдності серед миколаївців та подарують читачам радісний настрій і позитивні емоції, які зараз так необхідні.
Побажання щодо подарованих книг: мова – українська, рік видання – 2021-2023, розраховані на будь-яку вікову аудиторію. Тип видань – художня, публіцистична, науково-пізнавальна, спеціальна, довідкова, енциклопедична література та інше.
До акції запрошують долучитися всіх охочих.
Нагадаємо, що у Миколаївській Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрили «Центр сучасного читання «МАРКО».