Центральна міська бібліотека імені Кропивницького започаткувала благодійний челендж зі збору сучасних книг.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, челендж проходить в рамках акції «Подаруй бібліотеці нову книгу».

Організатори вважають, що зібрані книги сприятимуть зміцненню єдності серед миколаївців та подарують читачам радісний настрій і позитивні емоції, які зараз так необхідні.

Побажання щодо подарованих книг: мова – українська, рік видання – 2021-2023, розраховані на будь-яку вікову аудиторію. Тип видань – художня, публіцистична, науково-пізнавальна, спеціальна, довідкова, енциклопедична література та інше.

До акції запрошують долучитися всіх охочих.

Нагадаємо, що у Миколаївській Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрили «Центр сучасного читання «МАРКО».