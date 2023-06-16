У миколаївській Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відкрили «Центр сучасного читання «МАРКО».

Відкриття відбулося у рамках проєкту «Громадський бюджет», повідомляє на своїй фейсбук сторінці, завідувачка відділу маркетингу та менеджменту бібліотеки Олена Некіпелова.

За її словами, проєкт створений для максимального комфорту відвідувачів та має декілька локацій: зона відпочинку, місце для читання, інші локації для творчості, імпровізації, спілкування та навчання.

— Бібліотекарі прагнуть, щоб відвідувачі Центру могли отримувати розраду і задоволення. Адже Центр «МАРКО» – насамперед, креативне середовище для знайомства з книгами в різних форматах, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, а також проведення перформансів, фестивалів, літературних і творчих конкурсів, дефіле, вистав бібліотечного театру, – пише Олена Некіпелова.

Раніше в цьому приміщення було старе книгосховище, яке було непридатне для публічного відвідування. Реалізацію проєкту відкладали протягом року через активні бойові дії у Миколаївській області, які спричинили відтік населення.

— Близько мільйона гривень було виділено на проєкт, за яким розроблено концепцію зонування, дизайн-проєкт, айдентику, проєкт енергоощадного освітлення з урахуванням каскадної стелі. Під час ремонту оновлено підлогове покриття, стіни та стелю, виготовлено функціональні меблі. Центр оснащено комп’ютерною та мультимедійною технікою. Для кольорового оформлення локації обрано позачасові, природні відтінки. А основних фарб новому Центру додають люди й книги, – каже Олена Некіпелова.



