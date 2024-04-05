Світлофори у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві планують встановити два світлофори по вулиці Соборній та Білій.

Про це йде мова у проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Вказано, що задля безпеки руху пішоходів та транспорту пропонується встановити світлофори на:

перехресті вулиці Соборної та Нікольської;

перехресті вулиці Білої та Генерала Карпенка.

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має забезпечити замовлення схеми організації дорожнього руху та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Також там мають замовити технічний розрахунок конструктивної частини засобів регулювання дорожнього руху.

Раніше повідомляллося, що за 2023 рік у Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.