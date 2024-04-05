У Миколаєві планують встановити два світлофори по вулиці Соборній та Білій.
Про це йде мова у проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Вказано, що задля безпеки руху пішоходів та транспорту пропонується встановити світлофори на:
Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має забезпечити замовлення схеми організації дорожнього руху та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Також там мають замовити технічний розрахунок конструктивної частини засобів регулювання дорожнього руху.
Раніше повідомляллося, що за 2023 рік у Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У Миколаєві планують встановити два світлофори по вулиці Соборній та Білій.
Про це йде мова у проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Вказано, що задля безпеки руху пішоходів та транспорту пропонується встановити світлофори на:
Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має забезпечити замовлення схеми організації дорожнього руху та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Також там мають замовити технічний розрахунок конструктивної частини засобів регулювання дорожнього руху.
Раніше повідомляллося, що за 2023 рік у Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.