За рік в Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 – встановили нові пристрої звукового сповіщення.
Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.
На 7 світлофорах встановили джерела безперебійного живлення. Нині фахівці монтують для них сонячні панелі. Світлофори розташовані на перехрестях із найбільш жвавим рухом. Навіть у випадку відключення електроенергії зможуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.
Нагадаємо, що обладнання встановлять на об’єктах, що розташовані на таких перехрестях:
Також цьогоріч у місті встановили або замінили понад 2 тисяч 800 дорожніх знаків. Комунальники оновили 38 тисяч 485 квадратів метрів дорожньої розмітки.
«Нині фахівці КСМЕП виконують роботи для організації реверсивного руху Південнобузьким мостом: вже проклали 3,7 тисяч метрів кабелю, 2,3 тисяч метрів тросу. Будуть встановлені й світлофори», — повідомили у міськраді.
Раніше повідомлялося, що Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.
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За рік в Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 – встановили нові пристрої звукового сповіщення.
Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.
На 7 світлофорах встановили джерела безперебійного живлення. Нині фахівці монтують для них сонячні панелі. Світлофори розташовані на перехрестях із найбільш жвавим рухом. Навіть у випадку відключення електроенергії зможуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.
Нагадаємо, що обладнання встановлять на об’єктах, що розташовані на таких перехрестях:
Також цьогоріч у місті встановили або замінили понад 2 тисяч 800 дорожніх знаків. Комунальники оновили 38 тисяч 485 квадратів метрів дорожньої розмітки.
«Нині фахівці КСМЕП виконують роботи для організації реверсивного руху Південнобузьким мостом: вже проклали 3,7 тисяч метрів кабелю, 2,3 тисяч метрів тросу. Будуть встановлені й світлофори», — повідомили у міськраді.
Раніше повідомлялося, що Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.