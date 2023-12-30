За рік в Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 – встановили нові пристрої звукового сповіщення.

Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.

На 7 світлофорах встановили джерела безперебійного живлення. Нині фахівці монтують для них сонячні панелі. Світлофори розташовані на перехрестях із найбільш жвавим рухом. Навіть у випадку відключення електроенергії зможуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

Нагадаємо, що обладнання встановлять на об’єктах, що розташовані на таких перехрестях:

проспект Центральний — вулиця Садова;

вулиця Пушкінська — вулиця Нікольська;

вулиця Пушкінська — вулиця Велика Морська;

проспект Богоявленський — вулиця Космонавтів;

проспект Богоявленський — вулиця Авангардна;

проспект Богоявленський — вулиця Кузнецька;

вулиця Велика Морська — вулиця Нікольська.

Також цьогоріч у місті встановили або замінили понад 2 тисяч 800 дорожніх знаків. Комунальники оновили 38 тисяч 485 квадратів метрів дорожньої розмітки.

«Нині фахівці КСМЕП виконують роботи для організації реверсивного руху Південнобузьким мостом: вже проклали 3,7 тисяч метрів кабелю, 2,3 тисяч метрів тросу. Будуть встановлені й світлофори», — повідомили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.

Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.