Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 5 мільйонів 454 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Мова йде про закупівлю 180 транспортних і пішохідних світлофорів з таблом відліку часу різних видів, 20 дорожніх контролерів з GSM каналом зв’язку та системою точного часу GPS і вісім пристроїв звукового оповіщення.

Аукціон запланований на 22 травня. Переможець повинен буде поставити товари до 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у Миколаєві водії скаржаться на відсутність світлофора на перехресті Білої та Генерала Карпенка, де часто трапляються аварійні ситуації та ходять діти.