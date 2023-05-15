|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|05:10
|Заход солнца
|20:37
|Температура завтра:
|C°
Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 5 мільйонів 454 тисячі гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Мова йде про закупівлю 180 транспортних і пішохідних світлофорів з таблом відліку часу різних видів, 20 дорожніх контролерів з GSM каналом зв’язку та системою точного часу GPS і вісім пристроїв звукового оповіщення.
Аукціон запланований на 22 травня. Переможець повинен буде поставити товари до 1 грудня 2023 року.
Нагадаємо, у Миколаєві водії скаржаться на відсутність світлофора на перехресті Білої та Генерала Карпенка, де часто трапляються аварійні ситуації та ходять діти.
Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 5 мільйонів 454 тисячі гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Мова йде про закупівлю 180 транспортних і пішохідних світлофорів з таблом відліку часу різних видів, 20 дорожніх контролерів з GSM каналом зв’язку та системою точного часу GPS і вісім пристроїв звукового оповіщення.
Аукціон запланований на 22 травня. Переможець повинен буде поставити товари до 1 грудня 2023 року.
Нагадаємо, у Миколаєві водії скаржаться на відсутність світлофора на перехресті Білої та Генерала Карпенка, де часто трапляються аварійні ситуації та ходять діти.