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У Миколаєві суд затвердив угоду про визнання винуватості чоловіка, який «допомагав клієнтам» отримати від військомату справку про непридатність до служби.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Судом встановлено, що у січні 2024 року 24-річний миколаєвець запропонував одному із чоловіків допомогти в ухиленні від мобілізації. Останній мав заплатити за послугу 12 тисяч доларів. За ці гроші обвинувачуваний обіцяв вплинути на членів ВЛК та службових осіб ТЦК і СП, щоб ті визнали його клієнта непридатним та виключили з військового обліку.

У суді обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Сторонами узгоджено покарання — 310 тисяч гривень штрафу.

Також угодою передбачено обов’язок обвинуваченого протягом місяця після набрання вироком законної сили відшкодувати витрати на залучення експерта та перерахувати на користь Збройних сил України 100 тисяч гривень.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 369-2 КК України.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Колишню нардепку з Миколаєва, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, підозрюють у причетності до «бізнесу».