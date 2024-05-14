Архітектурна пам'ятка місцевого значення «Дача Кудрявцева» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У Миколаєві демонтували один з корпусів історичного комплексу, відомого як «Дача Кудрявцева», який постраждав внаслідок російського обстрілу в серпні 2022 року.

Про це повідомила мешканка Миколаєва Ірина Бондаренко, пишуть «НикВести».

«Виникло питання: «А де подівся один з двох корпусів, що разом з іншими 5 об’єктами входили до комплексу пам’ятки? Перше, про що подумалося, що із зором зовсім погано. Але, зазирнувши у відкриті ворота, замість будівлі побачила рівнесенький і, на вигляд, нещодавно зроблений майданчик. Те, що будівлі дійсно немає і це не оптичний обман, підтвердив і водій, який закривав ворота: «А что там беречь? Какой пам’ятник? Это ж построено при советах», — написала вона.

Зазначимо, що «Дача Кудрявцева» є памʼяткою архітектури місцевого значення, її взяли на державний облік ще 1997 року згідно з розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації. Пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У 2021 році депутати Миколаївської міськради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Ресто-клаб», засновниками якої є чоловік та син голови фракції «Пропозиція» у Миколаївській міськраді Ганни Ременникової – Валентин та Борис Берестнєви. Як відомо, їхнім родинам також належать ресторани «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

У тому ж році орендатори розпочав реставрацію закинутих будівель, однак у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження.

— З власниками цього комплексу ще у 2021 році, після того, як вони почали реставрацію, уклали охоронний договір. Згідно з яким, власник зобовʼязаний про усі зміни, які відбуваються, чи то загроза руйнування, чи реставрація, чи пошкодження, повідомляти міський відділ охорони культурної спадщини, — зазначила начальниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва Світлана Гладун.

Зазначимо, що через деякий час після російського удару, управлінням культури Миколаївської ОВА та міським відділом охорони культурної спадщини було прийняте рішення зберегти будівлю та провести там протиаварійні консерваційні роботи.

Пошкоджений внаслідок російського удару корпус історичного комплекту «Дача Кудрявцева» у Миколаєві. Фото: svidok.info

Однак власник території за власний кошт провів будівельну експертизу, яка визнала будівлю аварійною та небезпечною для життя людей. Після чого прийняв рішення про її повний демонтаж.

— Про те, що будівлі немає взагалі, і там залишився лише пустий майданчик, ми дізналися випадково. На Спортивній (вулиця у Миколаєві де розташована «Дача Кудрявцева», — прим.), були відчинені ворота, ми зайшли і побачили, що взагалі будівлі немає. Ми повідомили про це орган охорони культурної спадщини вищого рівня, обласне управління. Також зв'язалися з представником власника по телефону. Вони пояснили, що у них є в наявності акт будівельної експертизи про те будівля була аварійна і несла загрозу життю людей. Ми ще не бачили цей документ, але зі слів він є, — сказала Світлана Гладун.

Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева». Фото: «НикВести» Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева». Фото: «НикВести»

Власник також зазначив, що погоджував роботи по демонтажу з обласним управлінням культури. Однак, за словами Світлани Гладун у міському відділі охорони культурної спадщини про це нічого не відомо. Вона пзазначила, що у такому разі управління мало б вносити правки у проектну документацію по реставрації будівлі, однак цього зроблено не була, а будівля і досі входить у реєстр архітектурних памʼяток.

— А поки вона досі в реєстрі, вона носить статус пам'ятки, її зносити не можна, — сказала Світлана Гладун.

Корпус №1 історичного комплексу «Дача Кудрявцева» у Миколаєві

Міський відділ охорони культурної спадщини направили власнику припис, згідно з яким він має надати офіційну відповідь та документи, які б дозволяли демонтаж будівлі. Однак відповідь поки не отримали.

— Письмово, офіційно ми звернулись до них, щоб вони надали пояснення і показали ті заходи, які вони здійснили, щоб зберегти будівлю, бо це по-перше, а потім вже все інше, — повідомили у міському відділі охорони культурної спадщини.

Світлана Гладун зазначила, якщо виявиться, що будівлю все ж знесли не законно, власнику доведеться відновити будівлю такою, якою вона була.

Зазначимо що цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз – Миколаївський суднобудівний завод).

Нагадаємо, цьогоріч у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.