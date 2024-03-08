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На утримання пʼяти пунктів пропуску через держкордон в Одеській області впродовж року планують витратити 24,7 мільйонів гривень.

Відповідний тендер замовник опублікував у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – Служба відновлення та розвитку в Одеській області. Підрядник повинен буде до 31 березня 2025 року утримувати пʼять пунктів пропуску: «Рені — Джюрджюлешть», «Долинське — Чишмікіой», «Виноградівка — Вулкенєшть», «Табаки — Мирне», «Нові Трояни — Чадир-Лунга».

Впродовж року на території пунктів пропуску підрядник повинен буде виконувати наступні роботи: прибирати приміщення, займатися благоустроєм території, ремонтувати будівлі, обслуговувати інженерні системи, виконувати контроль за інженерно-технічним обслуговуванням, займатися обслуговуванням електротехнічного господарства, надавати послуги щодо столярних робіт, вивозити тверді побутові відходи, обслуговувати системи теплопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення, а також утримувати будівлі, що не під’єднані до мережі водопостачання чи водовідведення.

Нагадаємо, в Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон. Тепер за допомогою «єЧерга» громадяни зможуть швидше добиратися до Польщі та інших країн Європи.

Відомо, що проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.