В Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон. Тепер громадяни зможуть швидше добиратися до Польщі та інших країн Європи.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Олександр Кубраков зазначив, що з понеділка «єЧерга» буде доступна для автобусів на всіх пунктах пропуску. Загалом послуга діятиме на 29 пунктах перетину кордону.

«Масштабування «єЧерги» — це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира. Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску — ключова мета цих змін. Наразі ми масштабуємо «єЧергу» на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону — відповідний слот», — сказав він.

«єЧерга», ілюстрація: Міністерство відновлення

Нагадаємо, проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.