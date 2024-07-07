Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «НикВести»

Станом на липень 2024 року підрядна компанія «БК «Інтербуд» почала роботи з відбудови зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

Про це «НикВести» повідомили в департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА.

Там додали, що підготовчі роботи з демонтажу зруйнованого корпусу ліцею підрядник розпочав ще наприкінці 2023 року, а закінчив у січні 2024 року. компанія продовжила будівельні роботи після надходження коштів та отримання дозвільних документів.

Наразі вже виконано підготовчі роботи з демонтажу зруйнованої будівлі ліцею, додали в департаменті. Водночас закінчуються роботи з улаштування котловану для будівництва фундаментів нового учбового корпусу.

Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «НикВести»

Кошти на відбудову ліцею цьогоріч виділили з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ – це 76,6 мільйона гривень. У ОВА розраховують, що наступного року уряд також виділить кошти на відбудову закладу, оскільки загальна вартість робіт складає 111,3 мільйона гривень.

«Станом на сьогодні джерела дофінансування ще не визначені. Розраховуємо, що залишок по необхідному фінансуванню буде виділено в наступному році з тих самих джерел, тобто Фонду ліквідації наслідків збройної агресії або з інших джерел не заборонених законодавством», – додали в ОВА.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «НикВести», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Проєкт відбудови ліцею №60 у Варварівці, фото «НикВести» надали в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА Проєкт відбудови ліцею №60 у Варварівці, фото «НикВести» надали в департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА

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Нагадаємо, що уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів — реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.