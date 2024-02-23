Будівля департаменту ЖКГ. Фото із соцсереж.

У Миколаєві за два останні роки знесли 2891 дерево. Інформація щодо кількості зрубаних дерев на 2020 та 2021 роки втрачена.

Про це «НикВести» повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Як повідомляється у матеріалі: «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку», за 2022 та 2023 рік у місті вже зрубали 2891 дерево.

Після виходу статті «НикВести» стало відомо, що інформація щодо кількості знесених та обрізаних дерев та кущів у Миколаєві за 2020 та 2021 роки втрачено.

У відповіді на інформаційний запит, департамент житлово-комунального господарства повідомив, що документи зникли у період, коли у приміщені розміщувалися підрозділи тероборони.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни з мерії Миколаєва, яка знаходиться по вулиці Адміральська, зникло майно вартістю 3,5 мільйони гривень. Однак, інформація про втрату майна у будівлі департаменту ЖКГ по вулиці Адмірала Макарова не оприлюднювалась.

«У департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради є підстави вважати, що запитувана інформація, містилась у документах, зникла у період з 27.02.2022 по 28.02.2022, коли у приміщені департаменту ЖКГ розміщувалися підрозділи тероборони. Так як, після даного періоду співробітниками департаменту було виявлено крадіжку майна, про що було складено та подано дві заяви про кримінальне правопорушення до Головного управління національної поліції в Миколаївській області», — повідомили у відповіді на інформаційний запит.

Разом з тим у департаменті житлово-комунального господарства не на сто відсотків впевнені в тому, що документи зникли.

«Проте, департамент ЖКГ не може достеменно стверджувати, що документи з інформацією, що необхідна для підготовки відповіді на Ваш запит, відсутні. Тому, у випадку відшукання таких документів Вам додатково буде направлено відповідь на даний інформаційний запит», — додали там.

Скриншот відповіді на запит "НикВести"

Нагадаємо, що у Миколаєві цього року під знесення можуть потрапити 982 дерева.