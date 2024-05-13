На Миколаївщині затримали військового, який намагався продати авто призначенні для ЗСУ / Фото: ДБР

У Миколаївській області судитимуть військового, який хотів продати три автомобілі завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), автомобілі військовий отримав від одного з благодійних фондів, щоб нібито передати їх своєму підрозділу.

За словами правоохоронців, чоловік одразу опублікував оголошення про продаж автівок на спеціальному онлайн-майданчику. За три автомобілі він планував отримати 13,6 тисячі доларів.

Зазначається, що у лютому цього року ДБР затримали військовослужбовця щойно він отримав гроші від покупця. Йому повідомили про підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку за частиною 3 статті 201-2 КК України. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років з конфіскацією всього майна.

На Миколаївщині затримали військового, який намагався продати авто призначенні для ЗСУ / Фото: ДБР На Миколаївщині затримали військового, який намагався продати авто призначенні для ЗСУ / Фото: ДБР

Нагадаємо, що жителя Миколаєва затримали за продажу автомобіля, який завезли в Україну в якості допомоги для військової частини.

Раніше, Національна поліція викрила діяльність організованої злочинної групи, яка, за інформацією слідства, торгувала автомобілями для Збройних сил України.