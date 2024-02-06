ДБР затримали на військового на Миколаївщині. Фото: ДБР

На Миколаївщині правоохоронці затримали військового, який хотів продати три автомобілі, завезені для потреб українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За словами правоохоронців, військовий отримав від одного з благодійних фондів три автомобілі для потреб Збройних Сил України. Проте, чоловік вирішив використати транспорт на власний розсуд.

Одразу після отримання автомобілів військовий виставив оголошення про їх продаж на спеціальному онлайн-майданчику. За три транспортні засоби він мав намір отримати понад 13,6 тисячі доларів.

Так, 2 лютого, детективи ДБР затримали військовослужбовця щойно він отримав гроші від покупця. Затриманому вручили підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

На військового чекає обрання запобіжного заходу.

Крім того, йому загрожує позбавлення волі до семи років з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що жителя Миколаєва затримали за продажу автомобіля, який завезли в Україну в якості допомоги для військової частини.

Раніше, Національна поліція викрила діяльність організованої злочинної групи, яка, за інформацією слідства, торгувала автомобілями для Збройних сил України.



