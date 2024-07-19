В результаті обстрілу Миколаєва 19 липня станом на 22:30 відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих. Однією з загиблих виявилась Ірина Пономаренко, колишня очільниця обласної виборчої комісії (2015 рік).

Цю інформацію «НикВести» підтвердили колишні колеги та знайомі Ірини Пономаренко.

Ірина Пономаренко, архівне фото "НикВести"

Як стало відомо, Ірина Пономаренко проживала разом з сином у будинку, куди влучила російська ракета сьогодні ввечері. Її син Олександр потрапив у лікарню у важкому стані.

Як повідомила жителька Миколаєва та волонтерка Міла Юрченко, під час повномасштабної війни Ірина Пономаренко з сином прихистили у себе в квартирі 18 собак.

— Багато хто в місті знав Ірину Миколаївну Пономаренко та її сина Александр Пономаренко, але, мало хто знає, що тільки під час війни вони прихистили та забрали до себе в свою хрущовську квартиру 18 собак. Як би їм важко не було, але вони ніколи не жалілися і ще годували окрім цих 18 інших покинутих хвостиків. Сьогодні Ірина Миколаївна загинула під час вибуху, а її син у крайньо-важкому стані. Рідних у них не залишилось..., - написала Міла Юрченко у фейсбуці.

Ірина Пономаренко очолювала Миколаївську обласну виборчу комісію (2015 рік) та була заступником голови міської виборчої комісії у Миколаєві (2020 рік). Раніше працювала заступником директора Миколаївського національного академічного Українського театру драми та музичної комедії. Ірині Пономаренко було 63 роки.

Росія влучила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві, 19 липня, фото НикВести

Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що російська ракета, якою атакували місто, впала між багатоквартирних будинків. Він наголосив, що поряд не було ані військових, ані військової техніки.