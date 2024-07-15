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З початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

Крім того, ТЦК понад склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення військового обліку.

Про це свідчать дані Міністерства оборони України, опубліковані NV.

У 2022 році ТЦК склали 55,68 тисяч протоколів за порушення правил військового обліку (ст. 210, 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення) та псування військово-облікових документів чи їх втрату з необережності (ст. 211). З них 2 375 тисяч протоколів були складені у Миколаївській області.

Дані Міністерства оборони України щодо виписаних адмінпротоколів на порушників військового обліку Дані Міністерства оборони України щодо виписаних адмінпротоколів на порушників військового обліку

Протягом 2023−2024 років кількість складених протоколів зросла до 5 279 тисяч. Загалом, від початку війни, з порушників у Миколаївській області було стягнуто вісім мільйонів гривень.

Статистика Міноборони також свідчить, що у перший рік війни ТЦК склали майже 21,3 тисяч заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов'язаних, з них 190 – у Миколаївській області. Протягом 2023−2024 років ця цифра збільшилась до 686 протоколів.

Згідно з даними Міноборони, у 2022 році ТЦК у Миколаївській області подали 1,5 тисячі повідомлень щодо розшуку осіб, які ухиляються від військової служби. У 2023-2024 роках ця цифра зросла до 3 325 тисяч повідомлень.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.