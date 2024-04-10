СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України комплектуючі до бойових літаків / Фото: СБУ

На Полтавщині та у Кропивницькому затримали двох чоловіків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих до бойових літаків. Їм повідомили про підозру.

Серед вилученого — устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів, повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що у Кропивницькому затримали місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.

За даними слідства, для «першого разу» чоловік намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29. Щоб переправити «посилку» за кордон, він хотів оформити її поштою, вказавши недостовірні дані у митній декларації. Але його затримали на спробі відправки авіаобладнання.

За словами правоохоронців, клієнтами чоловіка були «перекупи» технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну.

СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України комплектуючі до бойових літаків / Фото: СБУ СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України комплектуючі до бойових літаків / Фото: СБУ

На Полтавщині викрили ще одного «продавця», який хотів продати за кордон запчастини до авіаційної техніки. Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27.

Як зазначили у Службі безпеки, щоб знайти клієнтів, чоловік розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах. Знайшовши іноземного «замовника», він готував для нього поштове відправлення, яке оформив як «цивільне» обладнання. Але його також затримали під час відправлення «посилки».

При обшуку в його помешканні знайшли додаткове обладнання, яке він готував для відправки за кордон.

Правоохоронці повідомили обом чоловікам про підозру за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Їм загрожує тюремне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення джерел походження військового обладнання.

Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці затримали військового, який хотів продати три автомобілі, завезені для потреб українських військовослужбовців.