Жителі мікрорайону Старий Водопій у Миколаєві просять місцеву владу прокласти каналізацію та облаштувати дощове водовідведення.

Відповідні колективні звернення вони направили до міського голови Олександра Сєнкевича та «Миколаївводоканал», повідомила мешканка мікрорайону Лариса Леонова.

«Каналізація — це питання не тільки комфорту та добробуту громадян, а ще і питання екології. Більше 30 провулків та вулиць району малоповерхової забудови в районі Старого Водопою, а це більше 500 садиб, взагалі не мають каналізації. Район на схилі Водопойської балки було побудовано в 50-х роках минулого сторіччя, в 70-х роках газифіковано, а каналізаційні мережі за 80 років існування забудови так і не були проведені. Вже 80 років вигрібні ями приватних садиб забруднюють ґрунтові води», — написала жінка.

Водночас, за її словами, відсутність дощової каналізації впливає на екологію Миколаєва: дощові води забруднюють річку Інгул, розмивають садиби мешканців та підтоплюють територію по Херсонському шосе.

«Ще одне екологічне питання — відведення дощових вод. Цей район розташовано на пагорбі зі складним рельєфом. Водопойська балка слугувала водозбором від проспекту Миру до вулиці Троїцької. В свій час балка була на 2/4 засипана і забудована гаражними кооперативами, природній водовідвід було порушено», — додала Лариса Леонова.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» стягнуло 353 тисячі гривень штрафів з жителів міста, які незаконним шляхом під’єдналися до каналізаційної системи.

Нагадаємо, нещодавно мешканці Миколаєва поскаржилися на занедбаний стан каналізаційної труби на вулиці Генерала Карпенко 35. 3 вересня у підвалі будинку прорвало трубу та згодом вона згнила і відпала. Однак, ЖЕК «Ліски-М» ігнорують всі звернення місцевих мешканців.

На регулярний витік нечистот з переповнених люків поскаржились також власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній у Миколаєві. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Водночас жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику. Відомо також, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.