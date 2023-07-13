У «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Таке недбале відношення мешканців могло призвести до поломки насоса, повідомив «Миколаївводоканал».

Як повідомили комунальники, днями на одному з виробничих підрозділів підприємства вийшов з ладу насос, але на цей раз вдалося зекономити десятки тисяч гривень для підприємства, щоб не купувати новий.

— Фахівцям, щоб провести зварювальні роботи та «повернути» дороговартісне обладнання до роботи, довелося власними руками вигрібати весь мотлох, який містяни скидають в унітази, — йдеться у повідомленні.

На підприємстві розказали, що в каналізації знаходяться ганчірки, серветки, сезонні овочі та фрукти.

— Миколаївці, будь ласка, припиніть викидати в унітази недоїдки чи зіпсовану їжу, олію зі сковорідки, овочі та фрукти; засоби гігієни від підгузків та прокладок до вушних паличок і вологих серветок; побутове чи будівельне сміття; використані наповнювачі туалетів ваших домашніх тварин, — просять комунальники.

Нагадаємо, «Миколаївводоканал» нещодавно отримав партію нового насосного обладнання від Данії.