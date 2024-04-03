Паспотри трьох загиблих. Фото: Associated Press.

Ряд благодійних організацій призупинили постачання їжі палестинцям через загибель семи волонтерів World Central Kitchen у Газі

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що смерть працівників World Central Kitchen у Газі загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги. За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття.

Відчуваючи небезпеку, інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі.

«Ізраїль дозволив доставляти лише невелику кількість продовольства та запасів на спустошену північ Гази, де, за словами експертів, голод неминучий», − пише видання.

Нагадаємо, що 2 квітня у Газі унаслідок обстрілу загинуло семеро волонтерів World Central Kitchen — благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах.