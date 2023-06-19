У Миколаєві цими вихідними в спортивному комплексі «Зоря» відбувся Відкритий Чемпіонат Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) «України» з плавання.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Перші місця у вільному стилі вибороли Дмитро Точонов подолавши дистанцію у 50 метрів та Марʼяна Телевна у дистанції на 100 метрів.

Друге місце взяла Анна Арсентьєва подолавши дистанцію у 100 метрів вільним стилем.

Треті місця здобули Анна Кірова поборовши дистанцію у 100 метрів вільним стилем, Олексій Іванов та Олександра Астахова з дистанцією у 50 метрів батерфляєм, Максим Друца - 50 метрів вільним стилем та Андрій Савун подолавши дистанцію у 100 метрів батерфляєм.

Тренери, які готували дітей до змагань: Вʼячеслав Мороз, Карен Абрамов, Олена Шумилова та Ірина Миронова.

Нагадаємо, у Миколаєві пройшов чемпіонат з боксу серед молоді.