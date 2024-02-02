Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський чемпіон зі стрибків у воду Олексій Середа розповів, що на початку повномасштабного вторгнення його сім'я ледь не постраждала через обстріл.

Про це він розповів в інтерв'ю European Aquatics.

Олексій Середа зазначає, що на початку великої війни у його будинок в Миколаєві влучив снаряд. Втім, пощастило, що він та його батько не постраждали, оскільки були відсутні вдома.

«Мені пощастило, бо мене там не було, а батько поїхав до друга. Якби він (батько — ред.)був у будинку, він би просто помер», — заявив Олексій Середа.

Спорсмен згадує, що життя довоєнного часу було більш легким, адже зараз в один момент можна втратити все.

«Сумую за довоєнним часом. Коли лягаєш спати, ти чуєш звуки снарядів, які летять над твоїм будинком, ти навіть можеш їх побачити, а також є сирени, які означають, що тобі потрібно встати і знайти десь (безпечне місце — ред.) через повітряну тривогу. Ти можеш піти на тренування і померти. Це дивно і важко, тому що ви не можете планувати майбутнє, але це так і є», — додає миколаївський спортсмен.

Нагадаємо, що український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.