Український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Таку думку 18-річний український спортсмен висловив в інтерв'ю «Укрінформ».

— Я взагалі не розумію, як можна допускати країну-терориста до Олімпійських ігор. Усі російські спортсмени, які входять до ЦСКА (центральний спортивний клуб армії при Міністерстві оборони РФ, – прим.), виставляли у соцмережі фото у військовій формі з автоматами. На це не можна заплющувати очі. Я постійно наголошую на цьому у своїх соцмережах, в інтерв’ю іноземним журналістам. Я щиро не розумію, як до Олімпіади можна допустити людей, які платять податки, з яких виготовляють ракети, що прилітають по моїй країні, по моєму місту, по моєму будинку, – сказав Олексій Середа.

Нагадаємо, що Олексій Середа – не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.