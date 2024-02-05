Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України. Фото: управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

2-4 лютого у Києві проходить Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні та командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.

Спортсмени Миколаївська спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули дві призові медалі.

Богдан Борсукевич — 3 місце, потрійний стрибок, серед молоді (13 метрів 49 сантиметрів);

Нікіта Колосович — 3 місце, біг на 200 метрів, серед молоді (22.75).

Тренери: Сергієнко Юрій Макарович, Холоша Олена Анатоліївна, Грицак Юрій Васильович, Олійник Олександра Сергіївна, Мороз Анатолій Петрович.

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України. Фото: управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України. Фото: управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.