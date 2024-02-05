Миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
2-4 лютого у Києві проходить Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні та командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.
Спортсмени Миколаївська спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули дві призові медалі.
Тренери: Сергієнко Юрій Макарович, Холоша Олена Анатоліївна, Грицак Юрій Васильович, Олійник Олександра Сергіївна, Мороз Анатолій Петрович.
Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.
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Миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
2-4 лютого у Києві проходить Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні та командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.
Спортсмени Миколаївська спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули дві призові медалі.
Тренери: Сергієнко Юрій Макарович, Холоша Олена Анатоліївна, Грицак Юрій Васильович, Олійник Олександра Сергіївна, Мороз Анатолій Петрович.
Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.