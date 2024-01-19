Фото: Миколаївська міськрада

Спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

12 січня у Києві відбулися відкриті змагання з бар’єрного та спринтерського бігу пам’яті Заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка.

Миколаївські спортсмени привезли чотири медалі:

Антон Сміян здобув перше місце в біг на 800 метрів;

Олександр Лелиця стала першою в стрибках у висоту;

Катерина Трушкіна виборола «золото» в бігу на 60 метрів, та «срібло» на дистанції 400 метрів.

Тренували спортсменів: Оксана Єрошкіна, Алла Ковпак, Інна Димова, Алла Ковпак, Марина Чумаченко.

Раніше повідомлялося, що з13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.