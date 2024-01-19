Спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
12 січня у Києві відбулися відкриті змагання з бар’єрного та спринтерського бігу пам’яті Заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка.
Миколаївські спортсмени привезли чотири медалі:
Тренували спортсменів: Оксана Єрошкіна, Алла Ковпак, Інна Димова, Алла Ковпак, Марина Чумаченко.
Раніше повідомлялося, що з13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.
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Спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
12 січня у Києві відбулися відкриті змагання з бар’єрного та спринтерського бігу пам’яті Заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка.
Миколаївські спортсмени привезли чотири медалі:
Тренували спортсменів: Оксана Єрошкіна, Алла Ковпак, Інна Димова, Алла Ковпак, Марина Чумаченко.
Раніше повідомлялося, що з13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.