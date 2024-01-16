Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі на чемпіонаті України.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
З 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Спортсмени СДЮСШОР Миколаїв з легкої атлетики стали призерами змагань в особистому заліку:
Спортсменів підготував такий тренерський склад: Леонід Боровський, Юрій Грицак, Іван Гриник, Юрій Сергієнко, Олена Холоша.
Раніше у Києві грудня завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України. Миколаївські спортсмени здобули призові місця
Нагадаємо, що у Києві з 4 по 10 грудня відбувся командний Чемпіонат України зі стрибків у воду. У результаті команда Миколаївської області зайняла третє загальнокомандне місце.
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Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі на чемпіонаті України.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
З 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Спортсмени СДЮСШОР Миколаїв з легкої атлетики стали призерами змагань в особистому заліку:
Спортсменів підготував такий тренерський склад: Леонід Боровський, Юрій Грицак, Іван Гриник, Юрій Сергієнко, Олена Холоша.
Раніше у Києві грудня завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України. Миколаївські спортсмени здобули призові місця
Нагадаємо, що у Києві з 4 по 10 грудня відбувся командний Чемпіонат України зі стрибків у воду. У результаті команда Миколаївської області зайняла третє загальнокомандне місце.