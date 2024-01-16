Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі на чемпіонаті України.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

З 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Спортсмени СДЮСШОР Миколаїв з легкої атлетики стали призерами змагань в особистому заліку:

Андрій Куліуш посів перше місце у потрійному стрибку (14 м 31 см) та третє місце у стрибку в довжину (6 м 65 см);

Ірина Новак здобула бронзову нагороду в бігу на 800 м (2:20:04);

Олексій Козакевич став третім у потрійному стрибку (13 м 67 см).

Спортсменів підготував такий тренерський склад: Леонід Боровський, Юрій Грицак, Іван Гриник, Юрій Сергієнко, Олена Холоша.

Миколаївський спортсмен. Фото: Миколаївська міськрада

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