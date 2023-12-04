У Києві 3 грудня завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України.

В змаганнях взяли участь юніори, юнаки та діти, IV ранг та Кубок України з кікбоксингу ІСКА, ІІІ ранг, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту.

За результатами Кубку України миколаївські спортсмени КДЮСШ «Олімп» показали наступні результати:

Надія Тонконогова — перше місце;

Аліна Бровко — дві золоті медалі;

Максим Буряк — дві золоті медалі;

Гліб Шаповалов — перше місце;

Владислав Ткачев — друге та третє місце;

Артур Баліцький — срібна медаль;

Кирил Проспет — друге місце;

Ярослав Ткачук — бронзова медаль;

Володимир Данило — третє місце.

За результатами всеукраїнських змагань:

Анастасія Кускова — дві золоті медалі;

Софія Ісаченко — дві срібні медалі.

Підготували спортсменів Заслужений тренер України — Ірина Бондаренко та тренер вищої категорії Максим Багінський.

Нагадаємо, що з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.