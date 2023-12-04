У Києві 3 грудня завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України.
В змаганнях взяли участь юніори, юнаки та діти, IV ранг та Кубок України з кікбоксингу ІСКА, ІІІ ранг, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту.
За результатами Кубку України миколаївські спортсмени КДЮСШ «Олімп» показали наступні результати:
За результатами всеукраїнських змагань:
Підготували спортсменів Заслужений тренер України — Ірина Бондаренко та тренер вищої категорії Максим Багінський.
Нагадаємо, що з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.
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У Києві 3 грудня завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України.
В змаганнях взяли участь юніори, юнаки та діти, IV ранг та Кубок України з кікбоксингу ІСКА, ІІІ ранг, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту.
За результатами Кубку України миколаївські спортсмени КДЮСШ «Олімп» показали наступні результати:
За результатами всеукраїнських змагань:
Підготували спортсменів Заслужений тренер України — Ірина Бондаренко та тренер вищої категорії Максим Багінський.
Нагадаємо, що з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.