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Миколаївський рятувальник виборов 3 медалі на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKAЧемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKA

Миколаївський рятувальник Валентин Озеров виборов для української збірної три медалі на Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025.

Як повідомили у прессдужбі ДСНС, змагання проходили з 9 по 13 квітня у Калкара (Мальта) та зібрали 920 спортсменів з 20 країн Європи. 

Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKAЧемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKA
Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKAЧемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKA
Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKAЧемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025. Фото: ISKA

Зазначається, що Валентин Озеров, сержант служби цивільного захисту, виборов два золота та срібло у різних категоріях. Зокрема, першість у K1 Light та Unified Rules у вазі 75 кілограм. А також другим — у K1.

«Сержант служби цивільного захисту гідно представив державу на змаганнях та приніс у скарбничку національної збірної три медалі — два золота та срібло», — йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України.

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