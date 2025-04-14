Миколаївський рятувальник виборов 3 медалі на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу
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- Світлана Іванченко
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16:05, 14 квітня, 2025
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Миколаївський рятувальник Валентин Озеров виборов для української збірної три медалі на Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025.
Як повідомили у прессдужбі ДСНС, змагання проходили з 9 по 13 квітня у Калкара (Мальта) та зібрали 920 спортсменів з 20 країн Європи.
Зазначається, що Валентин Озеров, сержант служби цивільного захисту, виборов два золота та срібло у різних категоріях. Зокрема, першість у K1 Light та Unified Rules у вазі 75 кілограм. А також другим — у K1.
«Сержант служби цивільного захисту гідно представив державу на змаганнях та приніс у скарбничку національної збірної три медалі — два золота та срібло», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України.
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