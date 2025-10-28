  • вівторок

Клуб

Патрульний з Миколаївщини став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії

Капітан патрульної поліції Миколаївщини Юрій Демчук виборов золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Змагання проходили із 22 по 26 жовтня в італійському місті Марина-ді-Каррара.

Як повідомили у пресслужбі відомства, спортсмен виступав у ваговій категорії до 86 кілограм, у розділі Low Kick.

Поліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція МиколаївщиниПоліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини
Поліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція МиколаївщиниПоліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини
Поліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція МиколаївщиниПоліцейський з Миколаєва став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини

«Юрій показав справжній приклад сили, витримки та незламності українського духу. Щиро вітаємо нашого чемпіона. Твоя перемога — це гордість не лише для патрульної поліції, а й для всієї України», — йдеться у повідомленні.

Раніше миколаївський рятувальник Валентин Озеров виборов для української збірної три медалі на Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025.

