Патрульний з Миколаївщини став чемпіоном світу з кікбоксингу в Італії
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:04, 28 жовтня, 2025
-
Капітан патрульної поліції Миколаївщини Юрій Демчук виборов золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Змагання проходили із 22 по 26 жовтня в італійському місті Марина-ді-Каррара.
Як повідомили у пресслужбі відомства, спортсмен виступав у ваговій категорії до 86 кілограм, у розділі Low Kick.
«Юрій показав справжній приклад сили, витримки та незламності українського духу. Щиро вітаємо нашого чемпіона. Твоя перемога — це гордість не лише для патрульної поліції, а й для всієї України», — йдеться у повідомленні.
Раніше миколаївський рятувальник Валентин Озеров виборов для української збірної три медалі на Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.