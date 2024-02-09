Миколаївські велоспортсмени. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що з 1 по 5 лютого у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку з багатоденної гонки — темп, гітовий спринт серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.

У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 11 регіонів країни. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули п’ять нагород:

Ксенія Федотова отримала перше місце у темпі;

отримала перше місце у темпі; Руслан Корнієнко отримав перше місце у темпі;

отримав перше місце у темпі; Ярослав Козаков отримав друге місце у темпі;

отримав друге місце у темпі; Юлія Скорищенко отримала бронзу у спринті;

отримала бронзу у спринті; Дмитро Стовбецький отримав бронзу у спринті.

Тренують спортсменів Олександр Садовський, Юрій Агарков, Володимир Когут.

Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.