Миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 1 по 5 лютого у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку з багатоденної гонки — темп, гітовий спринт серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.
У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 11 регіонів країни. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули п’ять нагород:
Тренують спортсменів Олександр Садовський, Юрій Агарков, Володимир Когут.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.
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Миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 1 по 5 лютого у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку з багатоденної гонки — темп, гітовий спринт серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.
У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 11 регіонів країни. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули п’ять нагород:
Тренують спортсменів Олександр Садовський, Юрій Агарков, Володимир Когут.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.