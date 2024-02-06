Миколаївські самбісти на Кубку України. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Миколаївські саблісти пройшли вибірковий етап задля участі на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська рада

З 29 січня по 1 лютого року у Києві пройшов відбірковий етап Кубка України з самбо серед молодших спортсменів, що визначав учасників чемпіонату Європи. Миколаїв представив команду від ДЮШС №7.

У результаті змагань чемпіонами та призерами змагань стали:

Давид Агєєв — перше місце, 58 кг;

— перше місце, 58 кг; Юлія Голембієвська — друге місце, 47кг;

— друге місце, 47кг; Анастасія Єрьоміна — перше місце, 72кг;

— перше місце, 72кг; Павло Пинзул — друге місце, 88 кг;

— друге місце, 88 кг; Єгор Пацюк — третє місце, 49 кг;

— третє місце, 49 кг; Артем Кисельов — третє місце, 64 кг;

— третє місце, 64 кг; Дмитро Гончарук — третє місце,79 кг;

— третє місце,79 кг; Даніїл Германович — третє місце, 88 кг;

Підготували спортсменів тренери: Володимир Москаленко, Максим Пацюк, Світлана Садовська.

Нагадаємо, що миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.