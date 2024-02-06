Миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
З 29 січня по 1 лютого року у Києві пройшов відбірковий етап Кубка України з самбо серед молодших спортсменів, що визначав учасників чемпіонату Європи. Миколаїв представив команду від ДЮШС №7.
У результаті змагань чемпіонами та призерами змагань стали:
Підготували спортсменів тренери: Володимир Москаленко, Максим Пацюк, Світлана Садовська.
Нагадаємо, що миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
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Миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
З 29 січня по 1 лютого року у Києві пройшов відбірковий етап Кубка України з самбо серед молодших спортсменів, що визначав учасників чемпіонату Європи. Миколаїв представив команду від ДЮШС №7.
У результаті змагань чемпіонами та призерами змагань стали:
Підготували спортсменів тренери: Володимир Москаленко, Максим Пацюк, Світлана Садовська.
Нагадаємо, що миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.