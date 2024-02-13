Олексій Середа здобув історичну бронзу. Фото: Миколаївська ОВА

На Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.

Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України та національної олімпійської збірної України

Цю бронзову медаль називають історичною, адже Олексій Середа здобув першу нагороду за всю історію виступів українських чоловіків у цій дисципліні.

За свій виступ спортсмен отримав суму у 528,65 бали і поступився лише двом представникам Китаю.

Стрибки у воду, 10-метрова вишка (чоловіки):

Хао Ян (Китай) — 564.05 бала; Юань Цао (Китай) — 553.20; Олексій Середа (Україна) — 528.65.

Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.