На Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.
Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України та національної олімпійської збірної України
Цю бронзову медаль називають історичною, адже Олексій Середа здобув першу нагороду за всю історію виступів українських чоловіків у цій дисципліні.
За свій виступ спортсмен отримав суму у 528,65 бали і поступився лише двом представникам Китаю.
Стрибки у воду, 10-метрова вишка (чоловіки):
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
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На Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.
Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України та національної олімпійської збірної України
Цю бронзову медаль називають історичною, адже Олексій Середа здобув першу нагороду за всю історію виступів українських чоловіків у цій дисципліні.
За свій виступ спортсмен отримав суму у 528,65 бали і поступився лише двом представникам Китаю.
Стрибки у воду, 10-метрова вишка (чоловіки):
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.