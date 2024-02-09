Кіріл Болюх та Олексій Середа. Фото: Getty Images

Миколаївські спортсмени Олексій Середа та Кирилом Болюх завоювали бронзу у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Катарі.

Про це повідомляє Трибуна.

Зазначається, що спортсмени з Миколаєва набрали 406.47 бала. Золото у цій дисципліні здобув Китай. Так, Олексій Середа став призером у парі з киянином Кирилом Болюхом.

Для України це перша медаль у стрибках у воду, а загалом друга на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту. Україна вдруге поспіль завершує Чемпіонат світу з медаллю у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Торік Олексій Середа і Кирило Болюх здобули срібло у цій дисципліні.

Нагадаємо, що український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Миколаївський чемпіон зі стрибків у воду Олексій Середа розповів, що на початку повномасштабного вторгнення його сім'я ледь не постраждала через обстріл.