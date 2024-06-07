Футбольна команда з Миколаєва. Фото: футбольна команда «Лідер»

У суботу, 1 червня, дитяча футбольна школа «Лідер» організувала турнір з нагоди Дня захисту дітей.

Про це повідомили у школі «Лідер».

Футболісти з Миколаєва. Фото: футбольна команда «Лідер» Медалі. Фото: футбольна команда «Лідер» Футболісти з Миколаєва.

Зазначається, що в змаганнях взяло участь понад 400 вихованців з різних філіалів школи.

«Цей турнір став справжнім святом для нашої школи, – зазначив директор дитячої футбольної школи «Лідер». – Ми раді, що змогли залучити до участі майже всіх наших учнів. Такі заходи не лише сприяють розвитку футболу, а й допомагають дітям навчатися командній роботі, повазі один до одного та дають можливість проявити спортивний дух», — йдеться у повідомленні.

Переможці турніру були нагороджені кубками, медалями та цінними призами. Крім того, окремі гравці отримали індивідуальні нагороди за найкращі виступи на полі.

Нагадуємо що школа «Лідер» працює в 7 мікрорайонах міста і постійно веде набір дітей в групи віком від 4-х років.

Нагадаємо, що у травні футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.

Раніше у Кропивницькому футбольна школа «Лідер» організувала футбольний турнір «Незламних» серед дітей 2015 року народження.