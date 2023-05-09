Цими вихідними футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.

Про це повідомили у школі «Лідер».

— В нас функціонують філіали базової та основної підготовки, сьогодні боролись за звання чемпіона філіали базової підготовки, в свою чергу філіали основної підготовки приймають участь в кубкі губернатора Віталія Кіма «Разом до перемоги». Вихованці задоволенні — а це саме головне, — підкреслив директор ФШ «Лідер» Сергій Поздняков.

Місця розподілились наступним чином:

6 місце -зайняли футболісти з мкрн Водопій.

5 місце — футболісти з Корабельного району.

4 місце — футболісти з Кропивницького.

3 місце — з Інгульського району.

2 місце — з Заводського району.

чемпіонами стали футболісти з мкрн Ліски.

Вже на наступні вихідні такий же кубок будуть розігрувати серед вихованців 2013-2014 р. н.

«Дякуємо нашим ЗСУ за можливість грати та розвивати вихованців!», — додали у школі.

Раніше у Кропивницькому футбольна школа «Лідер» організувала футбольний турнір «Незламних» серед дітей 2015 року народження.