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Цими вихідними футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.
Про це повідомили у школі «Лідер».
— В нас функціонують філіали базової та основної підготовки, сьогодні боролись за звання чемпіона філіали базової підготовки, в свою чергу філіали основної підготовки приймають участь в кубкі губернатора Віталія Кіма «Разом до перемоги». Вихованці задоволенні — а це саме головне, — підкреслив директор ФШ «Лідер» Сергій Поздняков.
Місця розподілились наступним чином:
Вже на наступні вихідні такий же кубок будуть розігрувати серед вихованців 2013-2014 р. н.
«Дякуємо нашим ЗСУ за можливість грати та розвивати вихованців!», — додали у школі.
Раніше у Кропивницькому футбольна школа «Лідер» організувала футбольний турнір «Незламних» серед дітей 2015 року народження.
Цими вихідними футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.
Про це повідомили у школі «Лідер».
— В нас функціонують філіали базової та основної підготовки, сьогодні боролись за звання чемпіона філіали базової підготовки, в свою чергу філіали основної підготовки приймають участь в кубкі губернатора Віталія Кіма «Разом до перемоги». Вихованці задоволенні — а це саме головне, — підкреслив директор ФШ «Лідер» Сергій Поздняков.
Місця розподілились наступним чином:
Вже на наступні вихідні такий же кубок будуть розігрувати серед вихованців 2013-2014 р. н.
«Дякуємо нашим ЗСУ за можливість грати та розвивати вихованців!», — додали у школі.
Раніше у Кропивницькому футбольна школа «Лідер» організувала футбольний турнір «Незламних» серед дітей 2015 року народження.