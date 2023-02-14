В Кропивницком футбольная школа «Лидер» организовала футбольный турнир «Несокрушимые» среди детей 2015 года рождения.

Об этом сообщили организаторы.

Участие приняли четыре команды:

ФШ «Лидер» (Кропивницкий)

ФШ «Альянс» (Кропивницкий)

ФШ «Юниор» (Новый Буг)

ФШ «Лидер» (Николаев)

Места распределились следующим образом: 4 место заняли игроки команды «Юниор», бронзу завоевали игроки «Альянса», серебро завоевали игроки «Лидера» из Кропивницкого, а победителями стали игроки «Лидера» из Николаева.

— Турнир планируем сделать ежегодным, главной целью в этом турнире было задействовать воспитанников, вспомнить соревновательную деятельность, так как целый год такой возможности не было... В следующие выходные уже будут задействованы игроки 2010-2011 годов рождения, — рассказал организатор турнира Сергей Поздняков.

Напомним, в декабре николаевская детская футбольная школа «Лидер» снова открыла свои двери и приглашает на тренировку детей от 4-х лет.