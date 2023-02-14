В Кропивницком футбольная школа «Лидер» организовала футбольный турнир «Несокрушимые» среди детей 2015 года рождения.
Об этом сообщили организаторы.
Участие приняли четыре команды:
Места распределились следующим образом: 4 место заняли игроки команды «Юниор», бронзу завоевали игроки «Альянса», серебро завоевали игроки «Лидера» из Кропивницкого, а победителями стали игроки «Лидера» из Николаева.
— Турнир планируем сделать ежегодным, главной целью в этом турнире было задействовать воспитанников, вспомнить соревновательную деятельность, так как целый год такой возможности не было... В следующие выходные уже будут задействованы игроки 2010-2011 годов рождения, — рассказал организатор турнира Сергей Поздняков.
Напомним, в декабре николаевская детская футбольная школа «Лидер» снова открыла свои двери и приглашает на тренировку детей от 4-х лет.
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В Кропивницком футбольная школа «Лидер» организовала футбольный турнир «Несокрушимые» среди детей 2015 года рождения.
Об этом сообщили организаторы.
Участие приняли четыре команды:
Места распределились следующим образом: 4 место заняли игроки команды «Юниор», бронзу завоевали игроки «Альянса», серебро завоевали игроки «Лидера» из Кропивницкого, а победителями стали игроки «Лидера» из Николаева.
— Турнир планируем сделать ежегодным, главной целью в этом турнире было задействовать воспитанников, вспомнить соревновательную деятельность, так как целый год такой возможности не было... В следующие выходные уже будут задействованы игроки 2010-2011 годов рождения, — рассказал организатор турнира Сергей Поздняков.
Напомним, в декабре николаевская детская футбольная школа «Лидер» снова открыла свои двери и приглашает на тренировку детей от 4-х лет.