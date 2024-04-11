Миколаївська збірна на чемпіонаті України з синхронного плавання у Києві / Фото опублікувало Управління спорту

З 7 по 10 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Збірна команда Миколаївської області, до якої увійшли вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» та Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності, посіла третє місце у технічній групі.

Також на чемпіонаті України вперше виступила друга команда Миколаївської області.

Підготували спортсменок тренери Олена Шумилова та Ірина Миронова.

Миколаївська збірна на чемпіонаті України з синхронного плавання у Києві / Фото опублікувало Управління спорту Миколаївська збірна на чемпіонаті України з синхронного плавання у Києві / Фото опублікувало Управління спорту Миколаївська збірна на чемпіонаті України з синхронного плавання у Києві / Фото опублікувало Управління спорту

Нагадаємо, експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця оголосила миколаївського спортсмена Олексія Середу «Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року».

Олексій Середа став дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки у місті Доха в Катарі.

Також українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.

Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.