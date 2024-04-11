З 7 по 10 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Збірна команда Миколаївської області, до якої увійшли вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» та Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності, посіла третє місце у технічній групі.
Також на чемпіонаті України вперше виступила друга команда Миколаївської області.
Підготували спортсменок тренери Олена Шумилова та Ірина Миронова.
Нагадаємо, експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця оголосила миколаївського спортсмена Олексія Середу «Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року».
Олексій Середа став дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки у місті Доха в Катарі.
Також українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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З 7 по 10 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Збірна команда Миколаївської області, до якої увійшли вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» та Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності, посіла третє місце у технічній групі.
Також на чемпіонаті України вперше виступила друга команда Миколаївської області.
Підготували спортсменок тренери Олена Шумилова та Ірина Миронова.
Нагадаємо, експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця оголосила миколаївського спортсмена Олексія Середу «Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року».
Олексій Середа став дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки у місті Доха в Катарі.
Також українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.